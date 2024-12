Ilrestodelcarlino.it - Padova, Vlt e slot irregolari: sanzionati 59 esercizi commerciali

, 4 dicembre 2024 – Una maxi operazione a contrasto dell’annosa piaga della ludopatia: sono 240 gli apparecchi di intrattenimento non in regola trovati nei 59nel corso del 2024 dai militari del Comando Provinciale di. Diverse le zone delle province soggette a controlli. La Bassana Nella Bassa, i controlli hanno portato i finanzieri delle compagnie di Piove di Sacco ed Este ad accedere in diverse attività, dove è stata rilevata l’accensione di oltre 100 apparecchi di intrattenimento, sia VLT che New. Tutte queste liberamente accessibili al pubblico, nella fascia oraria di interruzione del gioco imposta dalle leggi regionali vigenti. Il capoluogo Le condotte illecite hanno riguardato anche il capoluogo e il nord della provincia patavina.