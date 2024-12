Mistermovie.it - Mister Movie | The Last Of Us Stagione 2 confermata la Data di Uscita da HBO (e manca poco)

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.La secondadell’acclamata serie HBO Theof Us ha finalmente una finestra di rilascio: sarà disponibile nel secondo trimestre del 2025, ossia tra aprile e giugno. L’annuncio è stato condiviso da JB Perrette, CEO di Warner Bros. Discovery, durante il Wells Fargo TMT Summit, confermando che il ritorno dello show sarà parte di una strategia che prevede un 2025 ricco di contenuti di alto profilo.Un calendario HBO strategico per il 2025Secondo Perrette, il palinsesto di HBO sarà articolato per mantenere alta l’attenzione degli spettatori per tutto l’anno. Dopo il ritorno di House of the Dragon nella prossima estate e l’arrivo di The White Lotus a febbraio 2025, sarà il turno di Theof Us in primavera. Successivamente, l’estate vedrà il debutto di A Knight of the Seven Kingdoms, spin-off di Game of Thrones su scala più contenuta.