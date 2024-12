Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: posizione tagliente, idee a volontà per entrambi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:14 14. Txf4, era l’unica in grado di non creare troppi problemi al cinese.11:11 13. exf4, intantocattura il pedone in f4. Ora perle opzioni sul tavolo sono ricatturare o giocare l’altro piano con il cambio Alfiere-Cavallo in e7, ma non sembra questa l’idea. Fra l’altro la migliore del Bianco è la ricattura del pedone, perché altrimenti si risolvono alcuni problemi di passività del Nero.11:10 Come fa giustamente notare Peter Leko, uno dei giocatori ungheresi più forti di sempre, una struttura di pedoni in cui i pedoni laterali sono in movimento e quelli centrali fermi fin dalla prima mossa è qualcosa che va ben al di là della rarità.13.f4!? “Wow! f4 is a very principled move, but also a very risky one.