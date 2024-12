Ilrestodelcarlino.it - La geografia della ricchezza, il maceratese traina la regione: incremento più alto sul 2023

Macerata, 4 dicembre 2024 – Nelle Marche hanno prodotto unapari a 44,5 miliardi, con una crescita del 5,79% rispetto al 2022, al di sottomedia italiana (+ 6,55%), tanto che la nostraè al 16esimo posto su 20. A tanto ammonta il valore aggiunto quale risulta dall’indagine del Centro Studi Tagliacarne e Unioncamere, una delle tradizionali attività di misurazione dell’economia dei territori realizzata dal sistema camerale, che si traduce in una sorta di “”. In quest’ambito, l’maggiore si registra nelle province centro meridionali rispetto a quelle settentrionali: in testa Macerata, con il +6,47%, seguita da Ascoli Piceno (+6,11%), Fermo (+ 6,10%), Ancona (+5,53%) e Pesaro – Urbino (+5,29%). Ma sono sempre le due province del nord quelle che registrano il maggior valore aggiunto: quelle di Ancona con 15 miliardi di euro e Pesaro – Urbino con 10,6 miliardi di euro, per un totale di 25,6 miliardi, producono il 57,5%regionale; Macerata con 8,9 miliardi, Ascoli Piceno con 5,7 miliardi e Fermo con 4,7 miliardi, per un totale di 18,9 miliardi, valgono il 42,47%.