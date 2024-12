Inter-news.it - Inter tra le protagoniste al World Football Summit. Strategie e progressi!

, Atalanta, Juventus, Milan e Lega Serie A hanno partecipato al, svoltosi a Riyadh, in Arabia Saudita.L’EVENTO – La Supercoppa italiana vedrà il suo inizio il 2 gennaio, con la prima semifinale trae Atalanta. Nella competizione, che i nerazzurri ambiscono a vincere per il quarto anno consecutivo, ci saranno anche Milan e Juventus, chiamate a fronteggiarsi nella seconda semifinale prevista per il 3 gennaio. Tutte le 4 compagini, attraverso propri rappresentanti, hanno preso parte al, svoltosi proprio a Riyadh., il contenuto dell’evento cui ha partecipato anche l’!IL PIANO – La Serie A si è così riferita all’evento sul proprio sito ufficiale: «Michele Ciccarese, Commercial & Marketing Director di Lega Serie A, Mike Armstrong, Chief Marketing Officer della Juventus, Nicola Boscaro, Sponsorship sales Director del Milan, Roberto Monzani, Media House Director dell’e Romano Zanforlin, Marketing Director dell’Atalanta, hanno raccontato ledi marketing e ledi sviluppo e distribuzione di contenuti pensati per la regione MENA (Middle East e Nord Africa).