Amica.it - Gli step per proteggere le labbra in inverno

Leggi su Amica.it

Oltre alla pelle del viso, inbisognerebbe prestare più attenzione alle. Questo perché a causa di pioggia, vento e basse temperature è facile ritrovarsi conscrepolate e piene di pellicine. Di seguito, la routine idealeby.Per prima cosa, si consiglia una bella esfoliazione. Infatti gli scrubconsentono di eliminare lo strato superficiale della pelle, aiutando a mantenerelevigate e idratate. A seguire, è bene idratare lecon prodotti che contengono sostanze emollienti e ristrutturanti come oli, burri e cere. Il balsamova riapplicato ogni due ore o dopo aver mangiato. Nel video di Amica.it si scoprono altri consigli utili per avereidratate anche in. GUARDA LE FOTOBurrocacao, lip balm e lip treatment: i rimedi controsecche e screpolate Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA GliperleinAmica.