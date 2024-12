Lettera43.it - Gino Cecchettin incontra il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara

Leggi su Lettera43.it

, papà di Giulia, si trova oggi al ministeroe del Merito per un incontro con il, all’indomani della condanna all’ergastolo di Filippo Turetta. Lo riporta AdnKronos. «Penso che la violenza di genere non si combatta con le pene, ma con la prevenzione. Come essere umano mi sento sconfitto, come papà non è cambiato nulla», ha dettoa margine della sentenza arrivata martedì. Durante la l’inaugurazione della Fondazione Giuliache si è svolta alla Camera la settimana scorsa, il signorha parlato del progetto principale dell’organizzazione: introdurre delle ore di educazione affettiva nelle scuole italiane. L’obiettivo è insegnare ai giovani il valore dell’amore rispetto al possesso, promuovendo il rispetto e la consapevolezza emotiva.