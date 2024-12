Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Empoli, le formazioni ufficiali. Viola, tocca ai titolari

Leggi su Sport.quotidiano.net

Firenze, 4 dicembre 2024 – Passata la grande paura per il malore in campo di Edoardo Bove durante-Inter e visto che le sue condizioni sono sensibilmente migliorate, stasera si prova a tornare al calcio giocato. Alle 21, al “Franchi”, si gioca, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Chi vince (partita secca, senza ritorno) passa ai quarti. . Bove, che guarderà la partita in ospedale, ha chiesto ai compagni di non esibire magliette o scritte speciali. Ci sarà una nuova coreografia della Curva Fiesole, mentre sul tabellone elettronico verrà scritto un messaggio per Bove.