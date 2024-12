Repubblica.it - Elena Cecchettin sull’ergastolo a Turetta: “No stalking? Alle istituzioni non importa delle donne”

La sorella di Giulia: “Riconoscere le aggravanti fa la differenza, perché la violenza di genere non è presente solo dove c’è il coltello o il pugno. Mia sorella è stata uccisa non solo da una mano violenta, ma anche dalla giustificazione menefreghista per la violenza che.