Daniela Ruggi, sparita da oltre due mesi: "C'erano le luci accese in casa pochi giorni dopo la scomparsa"

Modena, 4 dicembre 2024 – “Era il 27 settembre ed era quasi sera. Stavo rientrando aquando vedo ledelle sue finestre. Penso allora cheè tornata. Faccio poi un giro attorno al borgo, ricontrollo ed erano ancora. Allora ho pensato che fosse davvero a, che per fortuna stesse bene”. Emergono ogni giorno nuovi, inquietanti dettagli sulladella 31enne. Le recenti ricerche delle forze dell’ordine in tutta l’area di Vitriola di Montefiorino, purtroppo, non hanno dato esito ma il mistero si infittisce. Come noto, infatti,scompare ‘ufficialmente’ il 18 settembre. Quel giorno,una visita domiciliare con il Csm viene trasportata all’ospedale di Sassuolo. Sono circa le 13 quando arriva nel nosocomio e le 15.30 quando viene dimessa per poi essere trasportata ada una ambulanza di volontari.