Cityrumors.it - Chiara Petrolini, i giudici del riesame non hanno dubbi sul duplice infanticidio | “Vada in carcere”: potrebbe farlo ancora

Leggi su Cityrumors.it

Secondo i, per la giovane accusata di omicidio e soppressione di cadavere non sono sufficienti i domiciliari. Vogliono ilPer due volte ha partorito in casa e per due volte ha sepolto il corpo del neonato nel giardino della villetta in provincia di Parma in cui viveva con la famiglia. Sono queste le accuse che pendono sulla testa di, la 21enne per la quale ideloggidisposto il, che comunque non sarà esecutivo fino alla Cassazione: ecco quali sono le motivazioni.Idelvogliono ilperdi nuovo (cityrumors.it / ansafoto)Il casoscoppia il 9 agosto quando, nel giardino della villetta famigliare dove la studentessa vive con i genitori, viene trovato il corpicino di un neonato nato morto qualche giorno prima.