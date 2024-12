Secoloditalia.it - Bergoglio fa felici gli ambientalisti: arriva in Vaticano la Papamobile elettrica della Mercedes

Leggi su Secoloditalia.it

Una nuovacompletamente, per la gioia degli, di Greta Thunberg e coerentemente con la svolta green dell’Ue. La vettura è fatta a mano e basata sulla nuova Classe G: il Ceo Ola Källenius e i membri del team coinvolti l’hanno consegnato personalmente al Pontefice, in.Il gruppo fornisce auto aldai tempi di Pio XI e negli ultimi 45 anni il Papa ha utilizzato le ‘Papamobili’ basate sulla-Benz Classe G. Il Papa viaggerà a emissioni zero in tempo per il Giubileo del 2025. “Il veicolo – fa sapere il gruppo – soddisfa i più elevati requisiti ed è stato sviluppato in stretta collaborazione con ilproprio per l’utilizzo del Papa. La sua trasmissione, adattata alle velocità particolarmente basse richieste per le apparizioni in pubblico, contribuisce alla realizzazione dell’enciclica ‘Laudato Si’’.