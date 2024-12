Amazon investe 12 mld per potenziare i data center italiani

Leggi su Ildenaro.it

Web Services (AWS), la divisione cloud del colosso, ufficializza un investimento di 1,2 miliardi di euro perl’infrastruttura deiin Italia. Il progetto ricevo il via libera dal Governo Italiano, che lo riconosce come parte delle Infrastrutture Strategiche Nazionali Rilevanti.L’investimento, distribuito nei prossimi cinque anni, punta a sostenere l’innovazione e la trasformazione digitale del Paese, oltre a rafforzare la posizione di AWS in un mercato europeo strategico. La conferma dell’interesse strategico nazionale è arrivata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 29 novembre.L’iniziativa avrà un impatto significativo sull’economia italiana, contribuendo con 880 milioni di euro al Pil e supportando circa 5.500 posti di lavoro fino al 2029. Settori chiave come edilizia, ingegneria, telecomunicazioni e manutenzione saranno coinvolti, garantendo benefici diffusi sia a livello locale che nazionale.