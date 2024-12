Biccy.it - Tish sbeffeggia Francamente e Lil Jolie ride: “Qualità bassa, non dovevi neanche entrare a X Factor”

“Comunque vada questa sera significa che una sola ragazza andrà in finale e io penso che questa sia una grande sconfitta. Meno donne vengono rappresentate nella musica, meno donne si avvicineranno alla musica. E noi continueremo a perdere la produzione musicale di metà del genere umano“. Queste sono state le parole dipronunciate durante la semifinale di Xquando è finita al ballottaggio con l’altra unica donna rimasta in gara, Mimì. Le parole hanno fatto il giro del web e sono arrivate anche alle orecchie di, una sua collega che in passato ha tentato la carta di Amici.a X: “Io lesbica di 30 anni. Una sola donna in finale è una sconfitta” https://t.co/EqyiBo8ov7 #X2024— BICCY.IT (@BITCHYFit) November 29, 2024ne ha così approfittato per risponderle via Instagram: “Torno per fare polemiche in quanto mi sento leggermente coinvolta poiché sono un’artista, sono donna e ho fatto un percorso simile.