Terza Categoria / Girone C ed E, tutto il meglio della nona giornata

L’Apiro vola a -1 dalla vetta, Albacina la risolve in tre minuti contro il Poggio San Marcello, Maiolati e Valle Del Giano non si fanno male, l’Atletico 2008 bloccato dal Polverigi, il derby di Jesi va alla Junior Jesina e Real Sassoferrato e Serra Volante sono roboanti: il raccontodelC, con un approfondimento sull’AC Appignano nelEVALLESINA, 1 dicembre 2024 – Altro grande weekend di calcio nellamarchigiana, che ha visto disputarsi il suo nono giro di pista.Un turno di campionato ricco di scontri clou che ci hanno detto molto su quello che potrà essere l’andamento di questa stagione, arrivata ormai nella seconda metà deld’andata. IlC in particolare è più aperto che mai, con il turno di riposocapolista Largo Europa che ha permesso alle altre avversarie di accorciare in classifica.