Ilfattoquotidiano.it - Si fa la un’intervento di blefaroplastica da una ‘finta chirurga’: 53enne si ritrova incapace di chiudere gli occhi e con le palpebre rivolte all’interno

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Mai come in questo momento in cui in molti decidono di ricorrere alla chirurgia estetica per adeguarsi a standard di perfezione imposti dai social è importante ribadire l’importanza della scelta del medico, che sia qualificato ed esperto, sia per il consulto sulla reale necessità di intervenire che per praticare l’operazione. A unadi Mosca, rivolgersi a una “finta chirurga” è costato caro. La sedicente dottoressa Tatyana Stankevich, 38 anni, è stata posta ai domiciliari in attesa del processo. Cosa è successo alla sua paziente?Lasi era rivolta a lei per unacon l’obiettivo di rimuovere l’eccesso di pelle nella zona sotto gli. Ma l’intervento è andato male: “Dopo l’intervento avevo enormi lividi sotto gli, le miehanno iniziato a rivoltarsi verso l’interno e ho iniziato a lacrimare pesantemente.