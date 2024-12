.com - Roma, a Monte Mario tornano le tende: 8 denunciati per occupazione abusiva

gli accampamenti sulla collina diteatro la scorsa estate di un incendio devastante. A distanza di mesi e di vari sopralluoghi nell’area dove furono trovati i resti inceneriti di quello che sembrava un accampamento abusivo, la polizia locale ha denunciato 8 persone. Avevano occupato strutture, allacciandosi in un caso anche alla rete elettrica pubblica., ale: 8perIl blitz è scattato questa mattina all’interno del Parco di, all’altezza di via Gomenizza dove è stata scoperta un’area occupatamente. Fermate 8 persone, di varie nazionalità: 2 marocchini, 3 romeni, 2 moldavi e 1 tunisino. Il gruppo aveva occupatomente una casetta in muratura e quattro moduli di proprietà diCapitale, destinati al Servizio Giardini.