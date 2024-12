Ilgiorno.it - Premio Scritture di Lago. Annunciati i vincitori

Mancano pochi giorni alla proclamazione deidella quinta edizione deldi, dedicato alla narrativa italiana e svizzera ambientata in terre lacustri o affacciate sull’acqua. L’appuntamento per la serata finale, è giovedì 5 dicembre alle 17.30 a Villa Erba, quando sarannodelle tre sezioni: “Inediti –Regio Insubrica“, “Editi -dei Laghi“ e “Ponti sull’acqua – per la traduzione edita in lingua italiana“ 2024. I finalisti per il “dei Laghi - sezione Editi“ sono Patrizia Emilitri con “Il mio dovere“, Antonio Fusco con “La scomparsa di Elisa Ohlsen“, Lucia Tilde Ingrosso con “I Monteleone“, Alberto Pizzi con “Ritroverò Leonardo“ e Matteo Severgnini con “Un sasso nel“. Menzioni di merito saranno consegnate a Gabriel Garko e Gino Saladini per “Il Giardino del Tiglio“, a Chiara Montani per “Enigma Tiziano“ e Marco Piozzini e Amédéo Wermelinger “Sabbie del passato“.