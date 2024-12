Unlimitednews.it - Panetta “Completare unione bancaria e introdurre titolo pubblico Ue”

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – “Per costruire un mercato unico dei capitali in Europa è necessario affrontare due problemi fondamentali. Il primo è la mancanza di uneuropeo privo di rischio”. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Fabio, intervenendo a Barcellona al XX Foro di dialogo Spagna-Italia (AREL-CEOE-SBEES).“Uncomune è essenziale per il funzionamento dei mercati dei capitali sviluppati – ha proseguito-. La possibilità di scambiare un benchmark privo di rischi faciliterebbe la determinazione del prezzo di prodotti finanziari quali le obbligazioni societarie e i derivati, stimolandone lo sviluppo. Inoltre, costituirebbe una forma di garanzia finanziaria utilizzabile in ogni paese e in tutti i segmenti di mercato, agevolando gli scambi interbancari collateralizzati e migliorando la capacità di diversificare i rischi per gli intermediari.