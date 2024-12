Inter-news.it - Nani (GTD Udinese): «Bijol normale piaccia all’Inter! Lui sa questo»

Il nome dicontinua a circolare attornoe lo stesso GTD dell’, ha parlato del futuro del difensore sloveno.TOP PLAYER – Ieri l’ha svolto la canonica cena societaria di Natale. Durante l’evento, i colleghi di TV12 hanno intercettato il Group Technical Director dell’Gianluca. Il dirigente ha risposto alla domanda su Jaka, il ragazzo piace tantissimoil suo commento sul difensore sloveno: «? Sarei caduto dalle nuvole se un giocatore forte come lui non rientrasse nei desideri dell’Inter. Manon vuol dire che vada lì. È un giocatore molto forte e sappiamo chepiace ma ad oggi non c’è stata alcuna trattativa. Anchesa che se vuole andare in una grande squadra deve fare bene qui».non ha dubbi su, per l’Inter è il primo della listaPRIMO DELLA LISTA – Diversi i candidati valutati dper rinforzare la propria, ma nella lista il nome principale che spunta è appunto quello didell’