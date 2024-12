Iltempo.it - Il maltempo molto forte martella sull'Italia. Sottocorona: comanda la bassa pressione

Quali sono le previsioni meteo dei prossimi giorni? È come sempre Paolo, meteorologo di La7, a fare il punto della situazione nel collegamento con Omnibus: “La situazione di questa mattina vede nuvolenon troppo intense, quelle invece che riguardano la Sardegna sono più intense, sembra una unica, infatti è più bianca, sta dando temporali. È in lento movimento verso est, quindi dalla parte orientale a quella occidentale”. Ed ecco le previsioni del tempo giorno per giorno: “La previsione per oggi, martedì 3 dicembre, non vedeva fenomeni intensi, qualcosa in questa zona della Sardegna il che farebbe pensare che si attenuino questi fenomeni così localizzati, sul resto del Paese, rispetto alla situazione attuale c'è un certo aumento della nuvolosità e qualche pioggia che in maniera solo isolata raggiunge il livello moderato, sennò sono pioggedeboli e queste riguardano in parte il nord, anche le zone alpine quindi nevicate deboli, poi le zone del centro e al sud.