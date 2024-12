Gamberorosso.it - I biscotti di Iginio Massari: la ricetta degli iconici ferri di cavallo

disono deini tipici del periodo natalizio, diffusi in tutta Europa, e soprattutto sono pensati come piccolo dono portafortuna. «Questi pochi grammi di pura dolcezza, che io propongo accoppiati con del cremino alla nocciola, vengono preparati soprattutto in occasione del giorno di capodanno affinché possano essere di buon auspicio per l’anno appena cominciato» spiega il maestro pasticcere(per saperne di più sulla sua vita).di: ladiIngredientiburro g 230 pomatazucchero a velo g 60baccelli di vaniglia 1cannella in polvere g 1sale g 2nocciole tostate g 240zucchero a velo g 30cacao g 20zucchero g 60albumi g 80farina bianca 0 g 200ProcedimentoMontare in planetaria con la frusta il burro a pomata con lo zucchero, il sale, i semi della vaniglia e la cannella in polvere.