Devastante incendio a Milano un morto e un ferito grave Si indaga sulle cause

Leggi su Dayitalianews.com

Questa mattina, martedì 3 dicembre, unè scoppiato in un appartamento al secondo piano in una palazzina da sei piani a Bresso, in provincia di, in fiamme la casa dove vivevano tre fratelliNell’appartamento vivevano tre fratelli e uno di loro, di 60 anni, è purtroppotra le fiamme. Un altro è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di, mentre il terzo è riuscito a mettersi in salvo.Dopo l’allarme sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Sesto San Giovanni. A quanto pare le fiamme si sarebbero sviluppate in cucina, ma leche hanno sviluppato l’non sono ancora chiare e sono in fase di accertamento. L'articolo, une un. Siproviene da Dayitalianews.