Corea del Sud dichiarata legge marziale d’emergenza

Il presidente delladel Sud Yoon Suk Yeol ha dichiarato la “”, accusando l’opposizione di controllare il parlamento, di simpatizzare con ladel Nord e paralizzare il governo con attività anti-statali. Yoon ha fatto l’annuncio durante un briefing trasmesso in televisione, definendo la misura come cruciale per difendere l’ordine costituzionale del paese. Non è ancora chiaro come questi provvedimenti influenzeranno la governance e la democrazia del paese. Yoon: “Difendere ordine democratico”Il presidente sudno Yoon Suk Yeol, nell’annunciare la “di emergenza”, ha promesso di “sradicare le forze pro-Norde proteggere l’ordine democratico costituzionale“. “Attraverso questa, ricostruirò e proteggerò la libera Repubblica di, che sta cadendo nel baratro della rovina nazionale”, ha dichiarato Yoon durante un discorso televisivo.