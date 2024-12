Ilfoglio.it - Concita a teatro ne "L'origine del mondo" ha una parte tagliata addosso a lei

Leggi su Ilfoglio.it

De Gregorio credete di conoscerla. E’ un’attrice die una donna che non ha paura di niente: meglio che coraggiosa. L’ho vista domenica sera al gloriosodante Carlo Monni di Campi Bisenzio, diretto da Sandra Gesualdi.recitava in una pièce famosa di Lucia Calamaro, “L’del”, che esordì nel 2011 ed ebbe grandi riconoscimenti.era alla sua prima prova di attrice – si era preparata tutta la vita – e all’ultima replica dello spettacolo, dunque emozionante quanto se non più della Prima. Ci sono andato con una curiosità da intenditore progressivo digiornalista, scrittrice, conduttrice, direttrice di giornale a sue spese, svelta di penna e corta di capelli. E l’ho vista brava sul palcoscenico, in unache, come si dice, sembravaa lei, e lei sulla