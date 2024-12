Quotidiano.net - "Un piano che rafforza l’intera organizzazione"

IL PROGRAMMA di Mentoring di Banco BPM rappresenta uno spazio autentico, di coesione intergenerazionale che ha avvicinato modi diversi di concepire il tempo, la vita e il lavoro e ha connesso l’energia dei Mentee e le loro ambizioni, con la competenza e l’esperienza dei Mentori nel loro ruolo di cinghia di trasmissione della cultura, dei comportamenti e del sistema valoriale aziendale alle nuove generazioni. Il programma si basa quindi su una struttura ben definita che prevede un kick off di ingaggio in plenaria, sessioni di formazione e incontri periodici tra Mentor e Mentee da svolgersi in un arco temporale di nove mesi. Durante queste sessioni si affrontano temi di contesto, di conoscenza dell’azienda e di esplorazione dei talenti e potenzialità dei mentee. Ogni percorso è personalizzato e adattato ai bisogni e agli obiettivi del Mentee con undi sviluppo concordato e monitorato costantemente.