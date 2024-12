Lanazione.it - Torna la Viareggio Liberty: un'incantevole passeggiata sulle tracce dell'Art Nouveau

Oggi, 30 novembre, è una data speciale perché si può avere la possibilità di prendere parte ad una visita guidata alla scoperta del fascino del. Un modo per conoscere uno dei principali centri di diffusione di questo stile in Italia, al pari di città come Milano, Roma, Firenze e Palermo, nonostante le origini di questo stile risiedano in Belgio grazie al contributo'architetto Victor Horta. Il Comune in provincia di Lucca, infatti, famoso in tutto il mondo per il suo caratteristico Carnevale, è stato sin dall'Ottocento una rinomata meta di vacanze estive e, proprio per tale motivo, ha attirato numerosi illustri esponenti'arte,'architettura e del mondo intellettuale in generale, guadagnandosi così un posto di spicco nella scena culturale nazionale e conservandone tuttora la memoria, con un lungomare che si è trasformato nei secoli in un vero e proprio percorso museale a cielo aperto.