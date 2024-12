Tuttivip.it - “Stasera succede il macello”. Grande Fratello, concorrenti e pubblico pronti a saltare dalla sedia

Leggi su Tuttivip.it

Il, nella sua versione non italiana, si prepara a una puntata ricca di colpi di scena, in onda questa sera, 2 dicembre. Al centro della serata ci saranno decisioni disciplinari, nuovia varcare la famosa porta rossa e il verdetto del televoto che potrebbe influenzare le dinamiche future del gioco.Secondo le anticipazioni, la puntata potrebbe aprirsi con un provvedimento nei confronti di un concorrente. Alcuni comportamenti sopra le righe non sarebbero stati tollerati dagli autori, che avrebbero deciso di intervenire. Stando ai rumor, uno dei protagonisti al centro delle discussioni è Helena Prestes, recentemente attaccata da Shaila Gatta e Giglio. Gli spettatori scopriranno questa sera se le voci su una possibile sanzione saranno confermate.Come di consueto, la puntata inizierà con i saluti del conduttore, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, pronte a commentare i momenti più significativi della settimana.