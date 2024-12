Serie C 2024 2025 | Vitale tiene a galla il Monopoli contro l’Avellino termina 1-1

Leggi su Sportface.it

Finisce in parità il big match della 17^ giornata del Girone C ditrae Avellino: sotto al 17? per la rete di De Cristofaro a risolvere una mischia in area, la formazione pugliese pareggia i conti al 37? con la bella soluzione di Yabre dal limite sulla sponda di Yeboah. Nel secondo tempo, dopo una prima parte di grande equilibrio, sale di giri, che sfiora la rete in diverse occasioni, soprattutto all’86’ con un rigore in movimento di Patierno, ma trova sempre le risposte di un superlativo. Nell’altra partita del girone, netta vittoria del Sorrento in un altro sdiretto, quelloil Giugliano:con un secco 3-0 per le reti di Cucurullo, Somma e Musso.Si è giocato anche nel Girone B, in cui il Pontedera ha raccolto tre punti preziosissimi travolgendo la Spal per 5-1, mentre Arezzo-Entella èta 1-1.