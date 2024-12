Oasport.it - Scacchi: ai Campionati Italiani 2024 gruppone dietro a Brunello e Lumachi, balzo Sonis. Partiti i tornei femminile e Under 20

Andata in scena oggi la quinta giornata deiAssoluti diche stanno continuando a svolgersi in quel di Torino. Nel capoluogo piemontese non solo continua la sezione più rilevante, quella arrivata al quinto turno, ma hanno preso il via anche i20, entrambi con 8 partecipanti.Per quanto riguarda gli Assoluti veri e propri, vanno avanti con le patte Sabinoe Gabriele. Il primo patta con Sebastian Iermito per ripetizione di mosse dopo soli 15 tratti, l’altro rischia non tanto, ma tantissimo in un complesso finale contro Simone Pozzari, che riesce a salvare per un errore del Nero alla 42a mossa (finisce in parità dopo 54).Nonostante questo, i due, che si trovano ora a quota 4, allungano sugli inseguitori, tutti a un punto di ritardo.