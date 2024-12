.com - Polizia locale, a scuola di lingua dei segni: al via il corso di formazione

Ha preso il via oggi, presso la sede della Regione Lazio in via di Campo Romano a Roma, un ciclo dirivolto a 1100 operatori della. Il, organizzato dalla divisionedi Lazio Crea, è incentrato sulla comunicazione in emergenza attraverso ladeiItaliana (LIS) e ladeiItaliana Tattile (LIST)., nuova opportunità formativaPer la prima volta, un’iniziativa di questo genere coinvolge ladel Lazio. L’obiettivo è quello di fornire agli agenti competenze specifiche per interagire efficacemente con le persone con disabilità uditive, una capacità cruciale per migliorare l’inclusività e la sicurezza nel territorio regionale.L’importanza di questacresce in prospettiva dell’imminente Giubileo 2025, che porterà nella Capitale milioni di pellegrini, inclusi visitatori con esigenze speciali.