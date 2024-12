Liberoquotidiano.it - Per lanciare gli affidi puntano sui gay: Gualtieri fa scoppiare il caso, imbarazzo Pd

Tanto per capire che aria tira: perfino chi vede di buon occhio l'iniziativa sente puzza di propaganda. «Per quanto io possa essere favorevole, mi lascia perplesso pure il disegno sulla locandina» scrive, ad esempio, Fabio. «Illustrazione pessima», concorda Mario. Invece Gabriella si chiede: «Chi fa la mamma?». Artemisia, invece, è tranchant: «Nel disegno, una famiglia a». Pagina Facebook di Roma Capitale. Il post è quello dedicato all'istituto dell'affido familiare, disciplinato da una legge del 1983 poi modificata in due occasioni (2015 e 2022). Per capire di cosa si tratta, conviene rifarsi direttamente alla pagina web del Campidoglio: «È un intervento temporaneo di aiuto e di sostegno a bambini/e, ragazzi/e e famiglie in difficoltà, che viene disposto quando i genitori non sono in grado di occuparsi in modo sufficiente e completo delle necessità dei figli».