Lettera43.it - Massimo Lopez investito a Roma da un pirata della strada: frattura al naso e mano lussata

L’attoreè statodopo il suo spettacolo al Teatro olimpico Dove eravamo rimasti. L’incidente si è verificato nella serata di venerdì 29 novembre in via Antonio Allegri da Correggio, zona Flaminio.stava camminando con alcuni colleghi e amici quando una moto l’ha travolto facendolo cadere a terra. Forse a causa dell’eccessiva velocità, il centauro ha perso il controllo del mezzo ed è caduto. La due ruote è così scivolata per alcuni metri andando a travolgere l’attore. Dopo l’impatto, il motociclista ha recuperato la moto ma non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito., ferito a unae al, ha sporto denunciaè stato portato in ospedale, dove i medici hanno accertato unaale una. Lo spettacolo del giorno successivo è stato annullato, mentre ora lo show è ripreso secondo il calendario stabilito.