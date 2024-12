Ilrestodelcarlino.it - L’ex pilota Martini: “Il nuovo kartodromo di Imola? Un’idea meravigliosa”

, 2 dicembre 2024 – Promosso a pieni voti anche dai protagonisti della velocità il progetto delche sorgerà, nella seconda metà del 2025, in via Molino Rosso ad. Un investimento privato da 8 milioni di euro che porterà in dote una quarantina di posti di lavoro: “Le corse con i go-kart sono state quelle che hanno dato il via al mia carriera automobilistica – racconta Pierluigi, ex campione di Formula 1 che abita in città –. Tutto prese il via nel 1976 da una locandina affissa alla parrocchia di Lavezzola per promuovere una gara della specialità organizzata di fronte ai box del circuito imolese. Mi prestò il kart un mio amico”. Un sogno cominciato per gioco: “Per me l’idea di unsulle rive del Santerno è– continua uno dei veterani del Circus iridato con 118 Gran Premi disputati in larga parte al volante della Minardi –.