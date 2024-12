Lanazione.it - La magia di Collodi: il teatro diventa lezione di vita

Dopo il grande successo registrato alle Scuderie Granducali di Seravezza, con il pubblico che aveva riempito la sala contribuendo alla raccolta fondi per il reparto di pediatria dell’Ospedale Versilia, "Pinocchio a modo mio" si prepara a tornare sul palcoscenico. L’appuntamento è fissato per lunedì 2 dicembre alComunale “Galeotti” di Pietrasanta, dove ladella fiaba disi ripeterà con un doppio evento: al mattino per gli studenti delle scuole medie “Barsanti” di Pietrasanta e “Santini” di Tonfano, e in serata per il pubblico generale. Lo spettacolo, proposto dall’associazione culturale “La Versiglia in Bocca” in collaborazione con il “delle Arti”, non si limita a raccontare le avventure del burattino più famoso del mondo: attraverso una narrazione riadattata, punta a trasmettere messaggi educativi fondamentali per i giovani, affrontando temi universali come la verità, l’onestà e il coraggio.