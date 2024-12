Davidemaggio.it - I trombati da Sanremo 2025: ecco le reazioni

I Big del Festival disono tanti, troppi (30!), ma è particolarmente nutrita anche la lista dei, tra chi – almeno per ora – cela in silenzio la propria delusione e chi ha palesato via social la reazione quando il proprio nome non è stato pronunciato da Carlo Conti al TG1. E non tutti l’hanno presa bene.I Jalisse brindano alle 28 esclusioniFabio Ricci e Alessandra Drusian la buttano, come sempre, sull’ironia. E non potrebbe essere altrimenti, anche perché ormai i Jalisse fanno parlare proprio per le continue esclusioni da, dove mancano dalla trionfale partecipazione del 1998. In un video pubblicato su Instagram, si sente Conti elencare i Big e i Jalisse, birra in mano, pronti a brindare “ai 28 NO!”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jalisse (@jalisseofficial)Il dito medio di Sfera EbbastaNon lo dice esplicitamente ma sembra che ci sia anche Sfera Ebbasta nella lista degli esclusi.