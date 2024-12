361magazine.com - “Cucina Social”: debutta il nuovo programma condotto dalla food lover Gloria Procopio

: ilshow che uniscee mondo digitale su Cusano Media PlayA partire da martedì 3 dicembre, su Cusano Media Play (www.cusanomediaplay.it) arriva, ilche mescola la passione per lacon l’energia deimedia e degli influencer.Le puntate di dicembre saranno disponibili ogni martedì e venerdì, per un’esperienza coinvolgente fatta di sapori, risate e storie appassionanti.Alla guida dello show:Ilda, Cake Designer e amante della, nota per la sua personalità frizzante e appassionata.trasformerà lain un luogo d’incontro tra cibo e digital world, ospitando influencer di successo per un mix di ricette originali, chiacchiere divertenti e momenti di pura creatività.