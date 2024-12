Creme antirughe se ne salvano poche | la migliore è solo una | Tra i peggiori c’è Lidl la classifica del test!

Leggi su Donnaup.it

Passa il tempo e uno dei problemi che affronta la maggior parte delle donne è la comparsa di rughe e segni d’invecchiamento sul volto. Così si cerca di correre ai ripari in modo da ritardarne il più possibile la comparsa conefficaci, siero per il viso e così via. Ma non tutte leche troviamo esposte sugli scaffali dei negozi sono uguali ed efficaci. Alle volte risulta davvero complicato tra le tantissime marche, ingredienti, proprietà e risultati che molte di esse tendono a promettere, ma che non sempre si riescono a raggiungere.Dovremmo tutti noi imparare a valutare il proprio tipo di pelle, per capire quale crema risponda meglio alle nostre esigenze. Mista, secca, grassa, disidratata, sensibile: se non conosciamo queste caratteristiche sarà difficile sceglierne una che abbia l’effetto sperato.