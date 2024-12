Choc in chiesa durante la messa prete beve dal calice e si sente male | ricoverato in ospedale

Leggi su Caffeinamagazine.it

Paura e preoccupazione per un, cheladella domenica ha bevuto del vino dale improvvisamente si è sentito. La scena si è verificata davanti ai fedeli che stavano seguendo il rito religioso. Una volta che ha iniziato a bere, ha lamentato un bruciore molto forte allo stomaco e alla bocca e ha quindi chiesto immediatamente aiuto.Chi era preha subito allertato i soccorsi, intervenuti tempestivamente per il. Dopo avrer bevuto dal, ha accusato dunque questo malore inaspettato e sta emergendo un'ipotesi agghiacciante sulla vicenda. L'allarme è scattato alle ore 11.30 del primo dicembre, quando al bruciore si è accompagnato anche il sintomo relativo ai conati di vomito.sidopo aver bevuto del vino dal: cosa è successo inL'episodio preoccupante è avvenuto all'interno dellaSant'Andrea a Valgiuncata, a Zignago (La Spezia).