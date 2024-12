Liberoquotidiano.it - "Stop lager". I centri sociali provocano il governo: dove si sono diretti (nel cuore della notte) | Guarda

ancora. Partiti nellaa bordo di un pullman, un gruppo di anarchici e antagonisti italiani ha raggiunto l'Albania per una protesta contro iper migranti di Shengjin e Gjader. In testa al corteo i militanti del Gabrio, il centro sociale di via Millio a Torino. Una volta arrivati a destinazione, i manifestanti non potevano che dar vita a un rumoroso corteo con tanto di striscione provocatorio che recita "". Immediata la reazione di Augusta Montaruli. La vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera ha diffuso la notizia affermando che "alcuni esponenti deitorinesi sirecati in gita in Albania, scimmiottando quanto fatto da certi politici di sinistra, con l'unico scopo di criticare il modello migratorio sostenuto dalMeloni, che invece molti considerano da seguire".