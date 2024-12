Sanremo 2025 chi è Bresh | esordi hit estive e vita privata

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –. Oggi, domenica 1 dicembre, sono stati annunciati i cantanti Big del Festival della Canzone italiana, che andrà in onda dall’11 al 15 febbraio. Tra i 30 nomi dei cantanti protagonisti che gareggeranno alla kermesse, spunta anche quello di, al secolo Andrea Brasi, è nato a Lavagna il 28 giugno del 1996. Nella sua generazione, è uno dei nomi più noti della scena rap legata alla Liguria. Il cantautore e rapper italiano ha già calcato il palco del Festival dilo scorso anno, per duettare insieme a Emma Marrone nella serata delle cover in un medley dei maggiori successi di Tiziano Ferro. Il percorso diinizia nel 2013 con il mixtape intitolato ‘Cosa vogliamo fare’. Quindi, la crescita con le collaborazioni con Tedua e Izi. Il dna ligure è evidente:è legato artisticamente a Fabrizio De Andrè, che il rapper ascolta sin dalla giovane età.