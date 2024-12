Lanazione.it - Per Kemp esordio ok, Forrest pasticcione

5,5 Il folletto di Pompano Beach va a fiammate e quando si accende diventa un fattore. Nel finale però pasticcia e non poco. Christon 6 Si dedica a far girare la squadra e ci riesce molto bene, quando prova a mettersi in proprio i risultati non sempre lo premiano e anche per lui quell’errore finale lo penalizza. Rowan 7 Tiene viva Pistoia soprattutto nei momenti di difficoltà, dalla lunga distanza è una sentenza, la sua partita è senza dubbio di livello. Paschall 8 23 punti in 26 minuti di gioco, 4/6 da 2 punti, 5/7 da 3 punti, 5 rimbalzi. Paschall è stato praticamente perfetto, non osiamo immaginare cosa possa fare quando sarà al massimo della condizione.7 Si è presentato alla grande alla sua prima in maglia biancorossa, punti, difesa, rimbalzi e tanta intensità. Benvenuto.