Morti nella fabbrica abusiva di fuochi a Ercolano, il legale scrive lettera a Mattarella

Le due gemelle Aurora e Sara Esposito e Samuel Tafciu, rispettivamente 26 e 18 anni, sono stati uccisi dall'esplosione di un laboratorio ildid’artificio. Operai in nero, la loro paga settimanale era di 150 euro per le ragazze, 250 euro per il ragazzo. Per la loro morte, si trova in carcere Pasquale Punzo, 38 anni, ritenuto il proprietario di quella, possibile anello di un business più grosso. E' accusato di omicidio volontario plurimo con dolo eventuale, caporalato, produzione e detenzione di materiale espodente. Il trentottenne, è emerso dalle indagini, conosceva da tempo i tre operai e aveva approfittato del loro stato di indigenza per sfruttarli e sottopagarli in nero. Domani a Marigliano, in provincia di Napoli, ci sarà il funerale di Sara e Aurora ed è stato disposto il lutto cittadino.