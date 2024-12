Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: posizione incerta

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:12:03prima della mossa “di ritorno” di. Sarà patta ostavolta non entrerà nella triplice ripetizione? Intanto è sotto l’ora anche lui.It's a psychological battle at the moment — willrepeat moves ifretreats his queen to e7 again? #pic.twitter.com/qNpEdh05sG— chess24 (@chess24com) December 1,12:00 Due ore di gioco superate quandogioca 24. De7, ed è la seconda volta che riappare la stessa. Alla terza c’è patta.11:58 Peraltro teoricamente perci sono anche varie altre possibilità, tra cui tutti i sistemi che nascono da h6.che peraltro ora scende sotto l’ora di riflessione a dis.11:55gioca al colpo 24. Dd5.