Tre consiglieri uniscono le forze e fondano il gruppo consiliare Moderati e democratici per Marcianise

Questa iniziativa rappresenta molto più di una semplice alleanza politica: è un impegno concreto per il progresso e il buon governo di Marcianise. Uniti, Raffaele Guerriero, Carmela Laurenza e Nicola Russo mirano a portare nuove idee e soluzioni al servizio dei cittadini, rafforzando la partecipazione e la trasparenza. Per un futuro più stabile e condiviso, il gruppo "Moderati e Democratici per Marcianise" si prepara a fare la differenza.

