Alberi pericolanti chiuso un tratto di una strada al Vomero | la situazione

Al Vomero, l’attenzione si concentra sulla sicurezza: un albero pericolante ha causato la chiusura di un tratto stradale a Cavone Case Puntellate, dopo l’intervento del personale di emergenza e protezione civile. La V Municipalità Arenella Vomero ha prontamente disposto le misure necessarie per tutelare cittadini e pendolari, ma la situazione resta sotto stretta sorveglianza. Restiamo aggiornati sui prossimi sviluppi e sulle azioni di tutela adottate.

A seguito dell’intervento del personale del Servizio gestione emergenze e protezione civile del Comune di Napoli nella zona di Cavone Case Puntellate per un albero caduto su area adibita a parcheggio e la presenza di altri alberi pericolanti, la V Municipalità Arenella Vomero ha disposto il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: alberi - pericolanti - vomero - chiuso

Alberi pericolanti in via Spelorzi a Chieti: i residenti chiedono un intervento di manutenzione del verde pubblico - In via Spelorzi, zona Colle San Paolo a Chieti, gli alberi pericolanti rappresentano una seria minaccia per la sicurezza stradale.

Alberi pericolanti, chiuso un tratto di una strada al Vomero: la situazione; Napoli, il primo “albero monumentale” ?nel Vomero senza più verde; Vomero, Parco Mascagna riapre domani, sabato 1 febbraio: area picnic, fitness e giostre.

Alberi pericolanti, chiuso un tratto di una strada al Vomero: la situazione - Il tratto finale di Cavone Case Puntellate sarà interdetto con un transennamento per evitare pericoli per l’incolumità pubblica e per consentire ai tecnici di effettuare una verifica in vista dei lavo ... Come scrive napolitoday.it

Maltempo a Napoli, alberi crollati al Vomero, a Posillipo tombini scoppiati e scooter trascinati dalla pioggia - Due alberi crollati al Vomero, in via Domenico Fontana e alla Case Puntellate. Si legge su msn.com