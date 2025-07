Vasche di raccolta per l' acqua piovana in via De Amicis | eviteranno i frequenti allagamenti

La recente installazione di vasche di raccolta per l'acqua piovana in via De Amicis rappresenta un passo concreto verso la lotta agli allagamenti ricorrenti nel quartiere Picanello. Con il sopralluogo dell'assessore Giovanni Petralia e del consigliere Daniele Bottino, si sottolinea l'impegno dell'amministrazione nel migliorare la vivibilità cittadina, offrendo soluzioni efficaci e sostenibili che promettono di trasformare il territorio e garantire un futuro più sicuro per tutti.

Sopralluogo dell’assessore comunale alle Manutenzioni Giovanni Petralia e del consigliere comunale Daniele Bottino in via De Amicis, nel quartiere Picanello. Al centro dell'attenzione la risoluzione dell'annoso problema degli allagamenti che si verificano in zona in presenza di piogge copiose. La. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

