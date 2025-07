AgriMercati Ismea positiva la congiuntura nel primo trimestre 2025

Il primo trimestre 2025 si apre con segnali di ottimismo per il settore agroalimentare italiano, secondo il nuovo report AgriMercati di Ismea. Nonostante le sfide globali, il comparto dimostra resilienza e crescita, confermando la sua importanza strategica per l’economia nazionale. Un risultato che rafforza la fiducia degli operatori e apre nuove prospettive di sviluppo, sottolineando come l’agroalimentare continui a essere un pilastro fondamentale per il futuro del Made in Italy.

(Adnkronos) – E' stato pubblicato da Ismea il nuovo numero del report AgriMercati relativo al primo trimestre 2025, che fotografa una congiuntura complessivamente positiva per il settore agroalimentare italiano, a conferma della soliditĂ del settore nonostante il contesto ancora segnato da incertezze economiche internazionali. Il trimestre in esame chiude con un recupero congiunturale del valore . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Ismea, nel trimestre +1,4% il valore aggiunto agricolo - Nel primo trimestre 2025 il valore aggiunto agricolo è aumentato dell'1,4% a livello congiunturale. Segnala ansa.it