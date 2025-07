Bambina in una casa tra droga e rifiuti Salvata dalla segnalazione sull' app YouPol

Una semplice segnalazione anonima tramite l'app YouPol ha cambiato per sempre la vita di una bambina di 9 anni, trovata in una casa abbandonata tra rifiuti e droga. Grazie al coraggio di un cittadino e all’efficacia della tecnologia, gli agenti hanno prontamente intercettato la situazione, arrestando due uomini coinvolti. Un esempio di come la vigilanza civica possa fare la differenza e proteggere le vittime di ambienti insidiosi.

Una segnalazione anonima all'app You Pol (l'applicazione per smartphone che permette di interagire con la polizia di Stato) ha salvato una bambina di 9 anni, trovata in una casa circondata da rifiuti. Gli agenti hanno arrestato due uomini, accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini. 🔗 Leggi su Romatoday.it

