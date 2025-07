Hailee Steinfeld al fianco di Miles Teller in Winter Games

Hailee Steinfeld si prepara a conquistare le scene internazionali nel nuovo film della Paramount, Winter Games, insieme a Miles Teller. Dopo il successo in I Peccatori, l’attrice si immerge in un emozionante thriller ambientato ai Giochi Olimpici Invernali, sotto la regia di Paul Downs Colaizzo. Un mix di passione, competizione e storie di resilienza che promette di diventare il prossimo grande successo di Hollywood. Resta sintonizzato per scoprire come si svolgerà questa entusiasmante avventura cinematografica.

Dopo aver combattuto contro i vampiri in I Peccatori, Hailee Steinfeld ora punta alla medaglia d’oro per il suo progetto successivo, poichĂ© affiancherĂ Miles Teller nel film della Paramount Winter Games. La regia è di Paul Downs Colaizzo. La sceneggiatura è firmata da Pat Cunnane e Colaizzo. Il film ruota attorno ai Giochi Olimpici Invernali, tra uno sciatore perennemente trascurato e una leggenda dell’hockey autodistruttiva che si scontrano nei momenti di maggiore difficoltĂ . La loro inaspettata connessione minaccia le possibilitĂ di lei di vincere una medaglia e la possibilitĂ di lui di tornare in pista, mentre affrontano romanticismo e redenzione nel Villaggio Olimpico. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

